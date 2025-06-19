По его чиновника, подобные заявления не только демонстрируют путаницу в понимании базовых научных понятий, но и свидетельствуют об общей усталости политического дискурса в ЕС. Он добавил, что вместо попыток изображать Россию в виде всеобъемлющей опасности, западным политикам следовало бы оценить масштаб собственной вовлечённости в международные конфликты.