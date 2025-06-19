«Русофобская планиметрия: разворот вокруг оси собственной некомпетентности. С Россией сегодня Глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира. А западным меньшевикам стоит всё-таки последить “за градусами” во избежание новых тревожных галлюцинаций», — написал он.
По его чиновника, подобные заявления не только демонстрируют путаницу в понимании базовых научных понятий, но и свидетельствуют об общей усталости политического дискурса в ЕС. Он добавил, что вместо попыток изображать Россию в виде всеобъемлющей опасности, западным политикам следовало бы оценить масштаб собственной вовлечённости в международные конфликты.
Слуцкий также указал на поддержку, оказываемую Евросоюзом украинскому руководству, а также на безоговорочное согласие с действиями Израиля на Ближнем Востоке. По его мнению, такая внешняя политика формирует опасные прецеденты и увеличивает риски дальнейшего противостояния.
Напомним, ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она провела аналогию между нынешней политической обстановкой и холодной войной, указав на успех союзников и США в противостоянии СССР.