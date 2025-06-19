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Россия и Узбекистан будут решать миграционные вопросы, заявил Путин

Путин: Россия и Узбекистан будут вместе решать миграционные вопросы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Главы России и Узбекистана будут вместе решать миграционные вопросы на фоне ухудшения рынка труда, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств.

«Мы договорились с Шавкатом Миромоновичем, что миграционные вопросы будем решать вместе. Почему? Потому что рынок труда у нас известно в каком состоянии сегодня находится. На вас давление происходит определенное», — сказал глава государства.

Он пояснил, что главы двух стран договорились готовить тех людей, которые хотели бы работать в России. Это касается изучения русского языка, русской культуры и так далее. «Надеюсь, что все это будем организовывать», — добавил Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.