В Германии рассказали, как США могут помочь Израилю в противостоянии с Ираном

Соединенные Штаты Америки могут втайне передать Израилю сверхтяжелую бомбу для удара по Ирану. В комплекте с бомбой GBU-57A/B будет идти бомбардировщик B-2, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Такие маневры необходимы, чтобы Израиль смог самостоятельно уничтожить иранский центр обогащения урана в Фордо.
«Оба союзника могут выбрать и творческий подход — например, США могли бы передать израильтянам бомбу и самолет, включая пилота, для одной или двух миссий в качестве своего рода краткосрочной аренды с полным спектром услуг», — говорится в публикации газеты.
По мнению издания, вступление США в войну с Ираном вряд ли приведет к санкциям со стороны международного сообщества. Газета это тем, что «если превентивные войны ведутся во имя добра, то они не подлежат санкциям».
Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп утвердил планы атаки на Иран. Осталось лишь отдать соответствующий приказ.
Читайте также: Трамп не исключил смены власти в Иране.