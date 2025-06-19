Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия работает с Узбекистаном и Казахстаном в плане новых проектов в области атомной энергетики, сейчас они на хорошей стадии развития, заявил президент России Владимир Путин.
«Такие серьезный проекты могут возникнуть в области атомной энергетики как в Узбекистане, так и в Казахстане. Мы над этим так серьезно работаем, и они находятся на хорошей стадии развития», — сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.
Путин
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