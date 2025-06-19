Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике

«Такие серьезный проекты могут возникнуть в области атомной энергетики как в Узбекистане, так и в Казахстане. Мы над этим так серьезно работаем, и они находятся на хорошей стадии развития», — сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.