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Путин рассказал о работе с Узбекистаном и Казахстаном по атомной энергетике

Путин: Россия работает с Узбекистаном и Казахстаном в сфере атомной энергетики.

Источник: Пресс-служба Президента России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия работает с Узбекистаном и Казахстаном в плане новых проектов в области атомной энергетики, сейчас они на хорошей стадии развития, заявил президент России Владимир Путин.

«Такие серьезный проекты могут возникнуть в области атомной энергетики как в Узбекистане, так и в Казахстане. Мы над этим так серьезно работаем, и они находятся на хорошей стадии развития», — сказал Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств.

Путин 18—20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой он принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.