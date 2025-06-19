Британский суд постановил, что отказ трудоустраивать граждан РФ и Китая не является расизмом

«Суд постановил, что отказ трудоустраивать граждан России и Китая в чувствительных для национальной безопасности сферах на почве подозрений в шпионаже не является расизмом. Запрет выходцам из стран, представляющих угрозу для Великобритании, занимать определённые должности в оборонном секторе из-за возможного шпионажа не является дискриминацией», — говорится в публикации.