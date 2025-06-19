Путин заявил, что ВСУ не могут сами управлять немецкими ракетами Taurus

Украинские формирования не могут самостоятельно управлять немецкими ракетами Taurus, применять которые способны только военнослужащие бундесвера, заявил президент России Владимир Путин.
«Невозможно применять Taurus без немецких офицеров, только немецкие офицеры смогут управлять Taurus», — сказал глава государства на встрече с представителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Российский лидер пояснил, что для использования указанного высокоточного вооружения требуется космическая разведка, которой нет у ВСУ. Он также предупредил, что передача Taurus киевскому режиму будет означать втягивание ФРГ в прямое вооруженное столкновение с РФ.
Напомним, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал, что финансирование Германией производства дальнобойных ракет на Украине вместо прямых поставок Taurus может быть попыткой Берлина избежать ответственности. При этом, по словам сенатора, с учётом сложности в организации такого производственного процесса, немецкая сторона может передать киевскому режиму своё оружие, выдав его за украинское.