Путин заявил, что ВСУ не могут сами управлять немецкими ракетами Taurus

Напомним, ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал, что финансирование Германией производства дальнобойных ракет на Украине вместо прямых поставок Taurus может быть попыткой Берлина избежать ответственности. При этом, по словам сенатора, с учётом сложности в организации такого производственного процесса, немецкая сторона может передать киевскому режиму своё оружие, выдав его за украинское.