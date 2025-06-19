В Иране заявили, что КСИР устранил созданную Израилем ячейку диверсантов

Иранские спецслужбы ликвидировали ячейку диверсантов, действовавшую в интересах политического эшелона Израиля на территории провинций Бойерахмед и Кохгилуйе. Подробности приводит информагентство ISNA.
«…Организованная сеть наемников израильского режима была нейтрализована перед реализацией диверсионной акции», — отметили авторы публикации.
Как указали в ISNA, ликвидацией ячейки занимались специалисты Корпуса стражей исламской революции и сотрудники региональных разведывательных управлений.
По данным журналистов, сторонники Израиля собирались распространять пропагандистские материалы и заниматься незаконным оборотом оружия.
Мобилизация органов контрразведки КСИР играет особую роль в условиях продолжающейся с 13 июня эскалации ирано-израильского конфликта. Ранее в американских СМИ появилась информация о планах руководства Соединенных Штатах атаковать важный элемент атомной инфраструктуры Исламской Республики в случае начала полномасштабной войны.