В Иране заявили, что КСИР устранил созданную Израилем ячейку диверсантов

Мобилизация органов контрразведки КСИР играет особую роль в условиях продолжающейся с 13 июня эскалации ирано-израильского конфликта. Ранее в американских СМИ появилась информация о планах руководства Соединенных Штатах атаковать важный элемент атомной инфраструктуры Исламской Республики в случае начала полномасштабной войны.