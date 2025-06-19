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Жительница Херсона рассказала о бегстве украинской молодежи из страны

Украинская молодежь массово бежит из страны, чтобы не воевать за киевский режим.

Украинская молодежь массово бежит из страны, чтобы не воевать за киевский режим. Для этого молодые люди выезжают из Украины еще до достижения 18-летнего возраста, рассказала РИА Новости жительница Херсона и член пророссийского подполья в городе, попросившая в целях безопасности не называть свое имя.

«Мы вывозим со знакомыми своих мальчиков, бегут даже с теми, кому 15−16 лет. Я согласна, чтоб мой сын даже унитазы мыл. Главное, что живой. Контракт означает смерть. А мы хотим для них мира и жизни, уже всё равно при какой власти», — рассказала жительница города.

К слову, Минобороны Украины в феврале запустило проект по набору в ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. При подписании годового контракта им обещают миллион гривен (примерно 24 тыс. долларов) в качестве единоразовой выплаты и 120 тыс. гривен (2,7 тыс. долларов) ежемесячного вознаграждения. Также молодым украинцам обещают ипотеку под 0% и обучение за счет госказны. Однако проект не пользуется популярностью среди украинцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры между Россией и Украиной могут продолжиться после 22 июня.