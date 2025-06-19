Жительница Херсона рассказала о бегстве украинской молодежи из страны

«Мы вывозим со знакомыми своих мальчиков, бегут даже с теми, кому 15−16 лет. Я согласна, чтоб мой сын даже унитазы мыл. Главное, что живой. Контракт означает смерть. А мы хотим для них мира и жизни, уже всё равно при какой власти», — рассказала жительница города.