Украинская молодежь массово бежит из страны, чтобы не воевать за киевский режим. Для этого молодые люди выезжают из Украины еще до достижения 18-летнего возраста, рассказала РИА Новости жительница Херсона и член пророссийского подполья в городе, попросившая в целях безопасности не называть свое имя.
«Мы вывозим со знакомыми своих мальчиков, бегут даже с теми, кому 15−16 лет. Я согласна, чтоб мой сын даже унитазы мыл. Главное, что живой. Контракт означает смерть. А мы хотим для них мира и жизни, уже всё равно при какой власти», — рассказала жительница города.
К слову, Минобороны Украины в феврале запустило проект по набору в ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. При подписании годового контракта им обещают миллион гривен (примерно 24 тыс. долларов) в качестве единоразовой выплаты и 120 тыс. гривен (2,7 тыс. долларов) ежемесячного вознаграждения. Также молодым украинцам обещают ипотеку под 0% и обучение за счет госказны. Однако проект не пользуется популярностью среди украинцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры между Россией и Украиной могут продолжиться после 22 июня.