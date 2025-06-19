«Я не ответил»: Дуров рассказал, что Макрон завалил его сообщениями в Telegram

«В течение долгого времени он мог присылать мне сообщения в Telegram на самые разные темы. Последний раз это было в тот день, когда я говорил о выборах в Румынии и DGSE. Он прислал мне сообщение (улыбающийся смайлик). Я не ответил ему», — сказал Дуров.