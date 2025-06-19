Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет сомнений, что у России и Белоруссии получится реализовать все совместные планы развития, страны сейчас ищут возможности для сотрудничества в разных сферах, заявил президент РФ.
«У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг 50 миллиардов долларов… И рост продолжается в том числе за счет кооперации. Мы ищем возможности развития наших отношений в разных сферах, где раньше, может быть, и не сотрудничали», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.