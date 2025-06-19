Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии

«У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг 50 миллиардов долларов… И рост продолжается в том числе за счет кооперации. Мы ищем возможности развития наших отношений в разных сферах, где раньше, может быть, и не сотрудничали», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.