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Путин рассказал о совместных планах развития России и Белоруссии

Путин: Россия и Белоруссия смогут реализовать все совместные планы развития.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина нет сомнений, что у России и Белоруссии получится реализовать все совместные планы развития, страны сейчас ищут возможности для сотрудничества в разных сферах, заявил президент РФ.

«У нас все получится. Даже нет никаких сомнений, потому что уровень товарооборота между Россией и Беларусью достиг 50 миллиардов долларов… И рост продолжается в том числе за счет кооперации. Мы ищем возможности развития наших отношений в разных сферах, где раньше, может быть, и не сотрудничали», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.