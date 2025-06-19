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Путин фразой из Библии ответил на вопрос об ошибках на посту президента

Путин цитатой из Евангелия ответил на вопрос журналистов на ПМЭФ об ошибках за период своего руководства страной.

Источник: Аргументы и факты

Отвечая на вопрос о допущенных за время своего правления ошибках, российский лидер Владимир Путин сослался на евангельское высказывание, напомнив, что никто не застрахован от ошибок.

В беседе с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме он подчеркнул, что осуждать кого-либо может лишь тот, кто сам не совершал промахов.

«Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что представители Москвы и Киева готовы к возобновлению переговоров после 22 июня.