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Конгресс напомнил Трампу, что он не может начать войну с Ираном без согласования

Представители американской Демократической партии в Сенате выступили с обращением к Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в связи с эскалацией ирано-израильского конфликта.

Представители американской Демократической партии в Сенате выступили с обращением к Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в связи с эскалацией ирано-израильского конфликта. Подробности приводит телеканал CNN.

«По закону Президент должен консультироваться с Конгрессом и просить разрешения, если он рассматривает возможность вступления страны в войну… Конгресс не предоставил разрешения на военные действия против Ирана», — привели на CNN выдержку из заявления демократов.

Сенаторы также призвали Дональда Трампа четко обозначить задачи Вооруженных сил США в случае начала полномасштабной конфронтации с Иранской Армией и указать риски, с которыми столкнутся американские солдаты.

Представители Демократической партии добавили, что лучшим решением нового витка ирано-израильского конфликта остается дипломатический диалог.

Спекуляции относительно вероятного начала войны между США и Исламской Республикой продолжаются уже несколько дней. Ранее американские журналисты заявили, что Президент Дональд Трамп все же утвердил план начала боевых действий, однако пока не огласил его.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что армия его страны продолжит действовать в рамках права на самооборону, однако также напомнил и о готовности государства к переговорам.

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