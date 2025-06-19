Конгресс напомнил Трампу, что он не может начать войну с Ираном без согласования

Представители американской Демократической партии в Сенате выступили с обращением к Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в связи с эскалацией ирано-израильского конфликта. Подробности приводит телеканал CNN.
«По закону Президент должен консультироваться с Конгрессом и просить разрешения, если он рассматривает возможность вступления страны в войну… Конгресс не предоставил разрешения на военные действия против Ирана», — привели на CNN выдержку из заявления демократов.
Сенаторы также призвали Дональда Трампа четко обозначить задачи Вооруженных сил США в случае начала полномасштабной конфронтации с Иранской Армией и указать риски, с которыми столкнутся американские солдаты.
Представители Демократической партии добавили, что лучшим решением нового витка ирано-израильского конфликта остается дипломатический диалог.
Спекуляции относительно вероятного начала войны между США и Исламской Республикой продолжаются уже несколько дней. Ранее американские журналисты заявили, что Президент Дональд Трамп все же утвердил план начала боевых действий, однако пока не огласил его.
В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что армия его страны продолжит действовать в рамках права на самооборону, однако также напомнил и о готовности государства к переговорам.