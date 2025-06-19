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Захарова после слов Мелони об Иране напомнила о декларации от 1965 года

Захарова отреагировала на слова премьер-министра Италии, которая призвала к свержению власти в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министру Италии Джордже Мелони следует ознакомиться с декларацией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идёт о документе под названием «Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета», который был утверждён в 1965 году 109 голосами ГА ООН, в том числе и итальянскими дипломатами.

«Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Так официальный представитель МИД РФ отреагировала на слова Мелони, которая считает, что в Иране должно произойти свержение законной власти.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что допускает вариант со сменой иранского руководства. По его словам, в Иране возможно «всё что угодно».

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