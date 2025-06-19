В Эстонии приняли поправки, влияющие на работу православных приходов

«Мы уточнили текст закона, некоторые пункты мы объединили, а также мы убрали положение о руководстве, на что обратил внимание президент. Я думаю, что текст стал гораздо лучше, чем был ранее. И второе изменение — это продление срока вступления в силу. Если в первоначальном проекте было два месяца, то мы решили продлить его до полугода», — рассказал председатель правовой комиссии Рийгикогу Мадис Тимпсон.