В Эстонии приняли поправки, влияющие на работу православных приходов

Главное новшество — из закона убрали запрет на руководство церковью иностранным лицом с «существенным влиянием». Вместе с тем остался запрет на экономические связи с зарубежными организациями, которые считаются угрозой для страны.
«Мы уточнили текст закона, некоторые пункты мы объединили, а также мы убрали положение о руководстве, на что обратил внимание президент. Я думаю, что текст стал гораздо лучше, чем был ранее. И второе изменение — это продление срока вступления в силу. Если в первоначальном проекте было два месяца, то мы решили продлить его до полугода», — рассказал председатель правовой комиссии Рийгикогу Мадис Тимпсон.
Напомним, ещё в августе 2024 года Эстонская православная церковь по требованию властей убрала из устава все упоминания о Московском патриархате. Несмотря на это, чиновники продолжали давить на духовенство, настаивая на разрыве всех связей с Россией.