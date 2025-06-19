СМИ: Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо

«Они (израильская сторона — ред.) утверждают, что смогли бы нанести значительный ущерб объекту в Фордо даже если им придется делать это в одиночку… Одним из вариантов мог бы стать рискованный рейд коммандос… Израиль заявил администрации (президента США Дональда — ред.) Трампа, что, хоть они и не могут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, они могут сделать это “с помощью людей”, — пишет портал со ссылкой на израильских и американского чиновников.