Захарова напомнила Мелони о резолюции ООН после призывов к смене власти в Иране

А ранее Захарова выступила с тревожным заявлением о ситуации вокруг иранских ядерных объектов. Она подчеркнула, что вопрос уже не в теоретических обсуждениях, а в реальной угрозе. Дипломат отметила, что Москва готова оказать содействие в переговорах между Ираном и Вашингтоном.