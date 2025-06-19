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Захарова напомнила Мелони о резолюции ООН после призывов к смене власти в Иране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая выразила мнение о необходимости свержения иранского руководства через действия народа.

Источник: Life.ru

«Кто-нибудь расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием “Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств”, — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Представитель МИД РФ предложила итальянскому премьеру тщательнее изучить, за что голосовала её страна.

А ранее Захарова выступила с тревожным заявлением о ситуации вокруг иранских ядерных объектов. Она подчеркнула, что вопрос уже не в теоретических обсуждениях, а в реальной угрозе. Дипломат отметила, что Москва готова оказать содействие в переговорах между Ираном и Вашингтоном.

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