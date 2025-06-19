«Хороший парень»: Трамп заявил, что Карлсон позвонил ему и попросил прощения

Сама же размолвка Президента и Такера Карлсона произошла ранее, 17 июня. В ходе беседы с представителем Республиканской партии журналист подверг критике политический курс США, который может привести к началу полномасштабной конфронтации с Ираном — в своем авторском материале обозреватель «МК» уже разобрала, кто еще сейчас недоволен действиями Дональда Трампа в созданном им самим движении MAGA.