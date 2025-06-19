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«Хороший парень»: Трамп заявил, что Карлсон позвонил ему и попросил прощения

Американский Президент Дональд Трамп заявил, что журналист и общественный деятель Такер Карлсон попросил у него прощения за резкие слова об участии Соединенных Штатов в ирано-израильском конфликте.

Американский Президент Дональд Трамп заявил, что журналист и общественный деятель Такер Карлсон попросил у него прощения за резкие слова об участии Соединенных Штатов в ирано-израильском конфликте. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на состоявшийся брифинг.

«Такер — хороший парень. На днях он позвонил и извинился…», — процитировали Дональда Трампа на РИА Новости.

Американский лидер также подчеркнул, что положительно воспринимает поступок журналиста.

Однако в это же время действия главы Овального кабинета осудили и в верхней палате Конгресса США. Американские сенаторы призвали Дональда Трампа не нарушать законодательство страны, которое не позволяет начинать с кем-либо войну без согласия Парламента.

Сама же размолвка Президента и Такера Карлсона произошла ранее, 17 июня. В ходе беседы с представителем Республиканской партии журналист подверг критике политический курс США, который может привести к началу полномасштабной конфронтации с Ираном — в своем авторском материале обозреватель «МК» уже разобрала, кто еще сейчас недоволен действиями Дональда Трампа в созданном им самим движении MAGA.

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