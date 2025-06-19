Глава киевского режима Владимир Зеленский понял, что может потерпеть поражение, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Я думаю, что Зеленский впервые за все время пришел к осознанию того, что может проиграть», — сказал эксперт в эфире своего YouTube-канала.
Так он прокомментировал слова главы киевского режима об отношениях России и США. Ранее Зеленский пожаловался на «слишком теплый» характер контактов Москвы и Вашингтона.
Напомним, 18 июня газета Guardian написала, что глава киевского режима на саммите «Большой семерки» (G7) выглядел раздосадованным. В публикации отмечалось, что Зеленский указал на острую потребность в поддержке ВСУ со стороны союзников.