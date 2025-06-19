Российский боец рассказал о нежелании мобилизованных украинцев воевать

У принудительно мобилизованных украинцев почти нет желания воевать. Также у них слабый уровень подготовки, рассказал РИА Новости замкомандира штурмовой роты 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр» с позывным «Лек».
«По допросам пленных, которых мы взяли — все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК за шею. Желание воевать у них приравнивается к нулю. В основном, подготовка — ноль, желание воевать — ноль», — рассказал боец.
В то же время подготовка и мотивация российских солдат кардинально отличается, указал «Лек».
Он отметил, что российские военные на полигонах проходят обучение от инженерной подготовки и заканчивая областью связи.
Ранее сообщалось, что украинская молодежь бежит из страны, чтобы не воевать за киевский режим.