Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Нацразведка США проинформировала сенаторов об отсутствии доказательств работы Ирана над созданием ядерного оружия, заявил в эфире MSNBC заместитель главы сенатского комитета по разведке Марк Уорнер (демократ).

Источник: AP 2024

Сенатор напомнил, что в марте директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». «И в понедельник этой недели мы получили подтверждение, что данные разведки не изменились», — добавил Уорнер.

Речь идет о письменном вступительном слове Габбард для спецкомитета по разведке от 25 марта, в котором директор обобщила выводы ведомства насчет Ирана от 18 разведывательных подразделений США: с ее слов, разведсообщество все еще считает, что «Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер [Али] Хаменеи не санкционировал программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году».

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран до израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. Репортеры напомнили ему о приведенной Габбард оценке разведки США, которая противоречит таким заявлениям, на что республиканец ответил: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они [в Иране] были очень близки».

«Внешняя политика через твиты — безумие. Но именно так поступает этот парень», — заявил Уорнер. Он подчеркнул, что Трамп, таким образом, «игнорирует все разведданные».

«Я не имею ни малейшего представления о том, какова сейчас политика США в отношении этого обстоятельства. Я заместитель председателя комитета по разведке, и если у меня нет ни малейшего представления, то что известно американскому народу?», — задался вопросом сенатор.

Трамп предварительно одобрил представленные ему планы удара по Ирану, но окончательный приказ отдавать не стал — на случай, если Тегеран пойдет на уступки и сворачивание ядерной программы, сообщают источники ABC и The Wall Street Journal. По данным телеканала, планируется нанести не один удар по объекту, а несколько, утверждает собеседник телеканала.

Иранские власти отвергают обвинения в намерении получить ядерное оружие. В МИД Ирана сообщил, что Тегеран продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и считать, что ядерному оружию не место на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше