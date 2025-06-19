Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран до израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. Репортеры напомнили ему о приведенной Габбард оценке разведки США, которая противоречит таким заявлениям, на что республиканец ответил: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они [в Иране] были очень близки».