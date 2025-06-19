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Шор назвал Санду наемным политическим террористом

Шор: Санду является наемным политическим террористом.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду является наемным политическим террористом, а помогают ей западные посольства, заявил РИА Новости лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор.

«Она (Санду — ред.) является наемником, наемным менеджером и политическим террористом. Люди хотят другого — верить в дружбу с Россией и быть ближе. Люди понимают, что у нас единое прошлое и, я уверен, единое будущее», — сказал Шор агентству на ПМЭФ.

Он добавил, что «сказки» о демократии и свободе выбора в Молдавии являются профанацией.

«Именно там западные посольства, скажем так, помогают беспределу, который устраивает молдавская власть», — заключил Шор.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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