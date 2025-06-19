«Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия не подвергает сомнению. Считает её российской», — сказал президент России.
Ранее Путин заявил о готовности контактов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Российский лидер добавил, что полтора года назад разговоры с тогдашним канцлером Германии Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами носили регулярный характер, но в какой-то момент европейские партнёры решили нанести России поражение на поле боя и прекратили контакты.