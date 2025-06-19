В Херсоне рассказали, как молодые люди бегут, чтобы не воевать за ВСУ

Она подчеркнула, что для неё важнее всего сохранить жизнь ребёнка, даже если тому придётся выполнять самую простую работу. По её словам, подписание контракта с армией приравнивается к смертному приговору, а главная цель — обеспечить детям мирное будущее, независимо от того, какая власть установится в стране.