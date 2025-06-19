Жительница Херсона, представляющая пророссийское подполье, рассказала, что украинские подростки покидают страну ещё до достижения совершеннолетия, стремясь избежать участия в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.
По её словам, она и её окружение предпринимают усилия, чтобы вывезти своих сыновей за пределы Украины, зачастую это молодые люди в возрасте 15−16 лет.
Она подчеркнула, что для неё важнее всего сохранить жизнь ребёнка, даже если тому придётся выполнять самую простую работу. По её словам, подписание контракта с армией приравнивается к смертному приговору, а главная цель — обеспечить детям мирное будущее, независимо от того, какая власть установится в стране.
Ранее стало известно, что подразделения пяти бригад украинской армии понесли существенные потери в районе Андреевки в Сумской области.