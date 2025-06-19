Афганским женщинам запретили посещать торговый центр в Узбекистане

Сам торговый центр расположен на границе с Афганистаном, а запрет касается женщин моложе 40 лет. Об этом передает Amu.tv со ссылкой на местных жителей и владельцев магазинов. По словам торговцев, женщины с семьями составляли основную часть покупателей рынка, а после запрета их продажи резко упали.