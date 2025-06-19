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Афганским женщинам запретили посещать торговый центр в Узбекистане

Движение «Талибан»* запретило женщинам посещать международный торговый центр «Термез» в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Amu.tv

Сам торговый центр расположен на границе с Афганистаном, а запрет касается женщин моложе 40 лет. Об этом передает Amu.tv со ссылкой на местных жителей и владельцев магазинов. По словам торговцев, женщины с семьями составляли основную часть покупателей рынка, а после запрета их продажи резко упали.

Международный торговый центр «Термез» на границе Узбекистана с Афганистаном открыли в 2022 году. В центре насчитывается четыре тысячи магазинов, там есть медицинский центр, рестораны, производственные и логистические зоны.

Граждане Афганистана могут посещать его без визы и находиться там в течение 15 дней. Это одно из немногих мест, где афганцы могут приобрести необходимые товары.

После прихода к власти в августе 2021 года талибы стали ограничивать права женщин. Им запретили учиться, работать в большинстве сфер, посещать общественные пространства без сопровождения родственника-мужчины, петь на людях. В конце 2024 года в Афганистане запретили строить окна в домах, из которых видно стоящих или сидящих женщин.

*Движение «Талибан» включено в санкционные списки и признано террористической организацией в соответствии с резолюциями ООН.

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