Французские журналисты установили, что многие из посещавших центры боевой подготовки в странах блока НАТО пособников киевского режима являются сторонниками неонацистской идеологии. Соответствующий репортаж опубликовало издание Le Monde.
«…Многие из них не скрывали своей симпатии к неонацистам. И Французская Армия не могла этого не замечать: один из солдат имел татуировку SS прямо на виске», — прокомментировали в Le Monde информацию о прохождении радикалами ВСУ обучения на территории Франции.
По словам журналистов, в ходе 10-дневного расследования они смогли найти в Интернете аккаунты более 350 киевских боевиков, которые открыто демонстрировали свою приверженность экстремистской идеологии.
Особенно в издании удивились тому, что один из пособников киевского режима опубликовал фотографию, на которой он держит флаг со свастикой на фоне Эйфелевой башни.
Именно такие фанатики больше всего и нужны начсоставу ВСУ, когда рядовые боевики начинают убегать от российских солдат. Ранее стало известно, что на территорию Сумской области был направлен «элитный» нацбат, которому поставили задачу остановить наступление Вооруженных сил РФ на этом направлении.