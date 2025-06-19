Российский генерал объяснил прибытие в Вашингтон «самолёта Судного дня»

«У Белого дома разработаны десятки вариантов на случай развития той или иной ситуации, в том числе и с применением ядерного оружия. Поэтому они, судя по всему, во всей этой ситуации рассматривают вероятный вариант, что самолёт этот может понадобиться», — отметил Липовой.
Он подчеркнул, что перемещение воздушного судна может быть связано как с техническими задачами, так и с возникшими предпосылками для тревоги. При этом генерал отметил вероятность того, что Вашингтон рассматривает сценарий с применением ядерного оружия Израилем.
Напомним, ранее Boeing E-4B приземлился на авиабазе Эндрюс неподалёку от Вашингтона. Это стратегический объект, обслуживающий президента и высшее военное руководство страны. Самолёт может находиться в воздухе до недели и способен служить летающим командным центром.