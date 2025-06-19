Жесткие ультиматумы, мощные высказывания и важные данные: как Путин поговорил с зарубежными журналистами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств 18 июня в Петербурге откровенно ответил на самые острые вопросы международной повестки. Освещая тему конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, российский лидер уличил западные страны и ряд ее политиков в лицемерии и лжи. По какой причине Россия больше не боится НАТО, как Германия сама себя наказала и почему кощунственно обсуждать возможное убийство аятоллы Хаменеи — самые главные заявления Путина в материале URA.RU.