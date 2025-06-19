Жесткие ультиматумы, мощные высказывания и важные данные: как Путин поговорил с зарубежными журналистами

Путин на ПМЭФ ответил западным журналистам на вопросы, которые волнуют весь мир.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств 18 июня в Петербурге откровенно ответил на самые острые вопросы международной повестки. Освещая тему конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, российский лидер уличил западные страны и ряд ее политиков в лицемерии и лжи. По какой причине Россия больше не боится НАТО, как Германия сама себя наказала и почему кощунственно обсуждать возможное убийство аятоллы Хаменеи — самые главные заявления Путина в материале URA.RU.
ПМЭФ стал площадкой для общения Путина и западных СМИФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Где проходила встреча Путина и журналистов.
В первый день ПМЭФ поздно вечером Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих международных СМИ. Беседа состоялась в здании Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, которая скоро откроется после масштабной реконструкции.
На встрече были представлены журналисты, редакторы и директора крупнейших СМИ Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Индонезии, Испании, Китая, США и Франции. Кроме того, на мероприятии присутствовал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. В ходе встречи российский лидер ответил на острые вопросы и изложил свою позицию по ключевым международным проблемам.
Путин выступил против торговых войн и ограничений.
Путин четко обозначил позицию страны по вопросам международной торговли перед журналистами. Российский лидер заявил, что Россия последовательно отстаивает принципы справедливого мироустройства, где нормы международной торговли не подстраиваются под сиюминутные интересы отдельных стран. Президент особо подчеркнул неприемлемость торговых войн и введения ограничений, нарушающих установленные ВТО регламенты.
Глава государства констатировал, что текущий период характеризуется ростом как военных конфликтов, так и торговых противостояний. По его оценке, это неизбежно приведет к замедлению темпов развития глобальной торговли в ближайшей перспективе.
Немецкие танки принимали участие в нападении на жителей КурскаФото: Ася Бронникова © URA.RU.
Путин напомнил о немецких танках под Курском.
Путин обратил внимание на присутствие немецкой бронетехники в Курской области. Российский лидер подчеркнул, что эти события происходили не где-то на Украине, а на территории, которую сама Германия официально признает частью России.
Президент отметил, что ради поддержки киевского режима власти Германии жертвует собственной экономикой. Так автоконцерны Volkswagen и Porsche в Германии переживают серьезные трудности и фактически погибают.
Германия теряет международный авторитет. По его словам, Москва воспринимает Федеративную республику как одну из стран, поддерживающих Украину, а в отдельных ситуациях — как соучастника боевых действий. По этой причине страна не может быть посредником в украинском кризисе, подчеркнул лидер РФ.
Путин также прокомментировал возможные поставки Германией ракет Taurus Украине. По его мнению, подобные действия не окажут влияния на развитие событий в рамках специальной военной операции. Он также выразил готовность вновь начать переговоры с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в случае, если Берлин выступит с соответствующим предложением. Президент подчеркнул, что российская сторона неизменно сохраняет открытую позицию в вопросах диалога.
Нелегитимность Зеленского мешает заключению мираФото: Официальный сайт президента Украины.
Путин дал совет Украине и раскрыл ее главную проблему.
Путин вновь обратился к украинским властям с призывом начать переговоры, подчеркнув необходимость диалога на фоне обострения обстановки на линии соприкосновения. Он отметил, что затягивать с мирными инициативами не стоит, а нужно незамедлительно садиться за стол переговоров.
Путин также затронул вопрос легитимности украинской власти, указав, что, по его мнению, вся система управления в стране потеряла правовой статус из-за нелегитимности ее первого лица Украины Владимира Зеленского. По словам российского лидера, важно не просто урегулировать текущий конфликт, но и найти долгосрочное решение этой проблеме.
Кроме того, Путин напомнил о событиях, которые часто остаются без внимания западной прессы. Он указал, что киевские власти первыми начали боевые действия на своей территории, используя тяжелое вооружение и авиацию.
Говоря о текущей ситуации, президент России отметил, что положение Украины на южном и восточном направлениях продолжает ухудшаться. Теперь речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и о Херсонской и Запорожской областях. Эти территории, также должны учитываться при обсуждении возможных решений, заявил Путин.
Президент акцентировал внимание на том, России все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, и он даже готов встретиться с Зеленским. Однако на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей.
Путин готов встретиться с Трампом.
Путин назвал потенциальную встречу с Дональдом Трампом полезной, но подчеркнул необходимость тщательной подготовки к таким переговорам. На встрече с руководителями мировых информагентств он выразил уважение к намерениям президента США восстановить двусторонние отношения в различных сферах.
Путин также согласился с утверждением Трампа о том, что специальная военная операция не началась бы, если бы он оставался у власти. Российский президент подтвердил обоснованность такой позиции, сославшись на неоднократные заявления американского политика по этому вопросу.
Отдельно глава государства прокомментировал стамбульские переговоры по украинскому урегулированию. По его словам, отсутствие заинтересованности со стороны Вашингтона существенно повлияло на исход переговорного процесса, поскольку позиция США во многом определяла действия других участников.
Путин считает перевооружение НАТО угрозой, которую можно купироватьФото: U.S. Army / Staff Sgt. Sheila deVera.
Путин прокомментировал военные планы НАТО.
Путин заявил, что Москва не рассматривает наращивание военной мощи НАТО как угрозу национальной безопасности. Во время общения с руководителями ми российский лидер подчеркнул, что даже увеличение оборонных расходов стран альянса до 5% ВВП не имеет особого смысла.
Путин отметил, что хотя действия Североатлантического альянса действительно создают определенные риски, Россия обладает всеми необходимыми средствами для нейтрализации таких угроз. По словам президента, страна полностью самодостаточна в вопросах обороны и продолжает последовательно укреплять свои вооруженные силы, совершенствуя оборонительные возможности.
Путин не желает обсуждать возможность убийства Хаменеи.
Во время встречи с иностранными журналистами Путин категорически отказался рассматривать сценарий возможного убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Российский президент подчеркнул, что даже обсуждать подобную возможность считает неприемлемым.
Это заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Ранее Путин уже высказывал аналогичную позицию, отвергая любые разговоры о потенциальных действиях Израиля против иранского лидера.
В свою очередь Москва разработала и представила международным партнерам варианты урегулирования, учитывающие как интересы Ирана в развитии мирной атомной энергетики, так и озабоченность Израиля, рассказал президент РФ.
Путин также сообщил, что Иран не обращался к России с просьбами о военной поддержке. Президент подтвердил, что текущее взаимодействие двух стран не включает этот аспект.
Россия и Китай проведут совместные военные учения в 2025 годуФото: Министерство обороны РФ.
Путин анонсировал российско-китайские военные учения.
Путин подтвердил западной прессе планы проведения российско-китайских военных учений в 2025 году. Он сообщил, что такие совместные тренировки войск стали регулярной практикой между двумя странами. Президент РФ подчеркнул, что военное сотрудничество с Китаем будет развиваться и дальше.
Путин ответил на вопрос об ошибках цитатой из Библии.
Завершая встречу с иностранными журналистами на Петербургском экономическом форуме, Путин ответил на вопрос о возможных ошибках за годы президентства. Российский лидер привел известную библейскую притчу о том, что безгрешный может первым бросить камень. На этой философской ноте он закончил встречу с представителями мировых агентств.