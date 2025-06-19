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«Градус невменяемости растет»: Пушков указал на очередной бред в заявлении русофобки Каллас

Пушков: слова Каллас о РФ демонстрируют рост градуса невменяемости в Евросоюзе.

Источник: Комсомольская правда

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, говоря о «360-градусной угрозе» со стороны России, показывает усиление неадекватности в подходах европейских политиков.

«Градус невменяемости у них явно растет», — подчеркнул Пушков.

Сенатор отметил, что ранее Анналена Бербок призывала Запад «развернуться на 360 градусов», что вызвало удивление своей нелепостью. Пушков подчеркнул, что у европейских лидеров появилась странная фиксация на 360 градусах, а их поведение становится все более неразумным.

Ранее Кая Каллас сделала очередное антироссийское заявление, утверждая, что Россия представляет угрозу миру и глобальной безопасности со всех сторон. В ответ председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий порекомендовал Каллас быть внимательнее с такими громкими заявлениями, чтобы не допустить искажения реальности.

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