Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, говоря о «360-градусной угрозе» со стороны России, показывает усиление неадекватности в подходах европейских политиков.
«Градус невменяемости у них явно растет», — подчеркнул Пушков.
Сенатор отметил, что ранее Анналена Бербок призывала Запад «развернуться на 360 градусов», что вызвало удивление своей нелепостью. Пушков подчеркнул, что у европейских лидеров появилась странная фиксация на 360 градусах, а их поведение становится все более неразумным.
Ранее Кая Каллас сделала очередное антироссийское заявление, утверждая, что Россия представляет угрозу миру и глобальной безопасности со всех сторон. В ответ председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий порекомендовал Каллас быть внимательнее с такими громкими заявлениями, чтобы не допустить искажения реальности.