Сенатор отметил, что ранее Анналена Бербок призывала Запад «развернуться на 360 градусов», что вызвало удивление своей нелепостью. Пушков подчеркнул, что у европейских лидеров появилась странная фиксация на 360 градусах, а их поведение становится все более неразумным.