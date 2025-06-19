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Bloomberg узнал о подготовке властей США к удару по Ирану в ближайшие дни

Высокопоставленные чиновники США, в том числе высшее руководство нескольких федеральных ведомств, готовятся к потенциальному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Источник агентства в Белом доме уточнил, что все изучаются варианты развития событий.

Риторика Трампа сильно изменилась в последние дни, поскольку союзники внушили президенту США, что Иран близок к обладанию ядерным оружием, пишет Bloomberg. По сведениям агентства, главным ястребом стал сенатор Линдси Грэм, Трамп неоднократно ему звонил.

Президент США предварительно согласился с представленными ему планами ударов по Ирану, однако не отдал окончательный приказ, ожидая, что Тегеран пойдет на уступки, выяснили The Wall Street Journal и ABC. По сведениям последнего, планируется нанести не один удар по объекту, а несколько, утверждает собеседник телеканала. С его слов, Трамп свыкается с мыслью о бомбардировке.

Трамп уверен, что Иран до израильских ударов был близок к созданию ядерного оружия. Его позиция расходится с выводами американской разведки. Президент США, комментируя слова директора Нацразведки Тулси Габбард об отсутствии признаков работы Ирана над ядерным вооружением, пояснил: «Мне все равно, что она сказала».

Израиль наносит удары по ядерным и военным объектам Ирана с 13 июня, погибли несколько высокопоставленных иранских генералов. В ночь на 19 июня израильская армия объявила о новых ударах по Тегерану и другим районам республики.

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