Bloomberg узнал о подготовке властей США к удару по Ирану в ближайшие дни

Президент США предварительно согласился с представленными ему планами ударов по Ирану, однако не отдал окончательный приказ, ожидая, что Тегеран пойдет на уступки, выяснили The Wall Street Journal и ABC. По сведениям последнего, планируется нанести не один удар по объекту, а несколько, утверждает собеседник телеканала. С его слов, Трамп свыкается с мыслью о бомбардировке.