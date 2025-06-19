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Пушков: Слова Каллас о «360 градусах» отражают рост невменяемости

Российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал высказывание главы европейской дипломатии Каи Каллас. Он отметил, что у политиков Европы наблюдается особая привязанность к «360 градусам».

Источник: Life.ru

«У европолитиков прямо мания какая-то насчёт 360 градусов. Градус невменяемости у них явно растёт», — отметил Пушков.

Сенатор вспомнил призыв бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок радикально изменить западный курс на 360 градусов. При этом президент Франции Эмманюэль Макрон не использует выражения с градусами, но утверждает, что «русские военные у самых ворот Парижа».

Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она провела аналогию с холодной войной и призвала ЕС и НАТО сплотиться, представляя таким образом аналог западного блока. Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал заявления главы евродипломатии, посоветовав ей «следить за градусами».

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