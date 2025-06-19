Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова предложила Мелони подучить историю родной Италии после слов об Иране

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Кабмина Итальянской Республики Джорджи Мелони о необходимости «свержения» легитимного руководства Ирана.

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Кабмина Итальянской Республики Джорджи Мелони о необходимости «свержения» легитимного руководства Ирана. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

«Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия», — подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что речь идет о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций № 2131. Именно этот правовой акт, принятый в 1965 году, характеризует посягательства на суверенитет других государств как неприемлемые действия.

К сожалению, необдуманные высказывания об ирано-израильском конфликте позволяют себе не только ведущие функционеры Италии. Ранее Мария Захарова подвергла жесткой критике заявление германского Канцлера Фридриха Мерца, который назвал действия ЦАХАЛ полезной «грязной работой».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше