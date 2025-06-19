Захарова предложила Мелони подучить историю родной Италии после слов об Иране

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Кабмина Итальянской Республики Джорджи Мелони о необходимости «свержения» легитимного руководства Ирана. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
«Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия», — подчеркнула Мария Захарова.
Дипломат пояснила, что речь идет о резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций № 2131. Именно этот правовой акт, принятый в 1965 году, характеризует посягательства на суверенитет других государств как неприемлемые действия.
К сожалению, необдуманные высказывания об ирано-израильском конфликте позволяют себе не только ведущие функционеры Италии. Ранее Мария Захарова подвергла жесткой критике заявление германского Канцлера Фридриха Мерца, который назвал действия ЦАХАЛ полезной «грязной работой».