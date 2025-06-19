Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блохин: США откажутся поддерживать Украину, если начнут воевать с Ираном

Вашингтон постарается поставить марионеточное правительство в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Украина может лишиться поддержки со стороны США, если Вашингтон напрямую вмешается в конфликт Израиля и Ирана. Об этом aif.ru заявил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Нетаньяху заявил, что операцию против Ирана готовили полгода. Эти полгода, скорее всего, действия Трампа и Нетаньяху были синхронизированы. Выход Трампа из Украины был обусловлен как раз тем, что приоритет надо давать Ирану и Израилю, а не Украине. Поэтому чем грозит Украине (вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля — ред.)? Выходом США из Украины», — сказал эксперт.

Блохин также отметил, что Вашингтон в случае прямого вмешательства в конфликт постарается сменить режим в Иране и поставить проамериканское марионеточное правительство.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил нанести Соединенным Штатам невосполнимый урон в случае военного вмешательства.