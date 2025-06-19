Блохин: США откажутся поддерживать Украину, если начнут воевать с Ираном

«Нетаньяху заявил, что операцию против Ирана готовили полгода. Эти полгода, скорее всего, действия Трампа и Нетаньяху были синхронизированы. Выход Трампа из Украины был обусловлен как раз тем, что приоритет надо давать Ирану и Израилю, а не Украине. Поэтому чем грозит Украине (вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля — ред.)? Выходом США из Украины», — сказал эксперт.