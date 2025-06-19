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Шеремет: Запад направит выделенные Киеву деньги на Ближний Восток

Вектор внимания спонсирующих киевский режим западных стран сместился на Ближний Восток, констатировал парламентарий.

Источник: Аргументы и факты

Западные страны будут игнорировать Владимира Зеленского после его провала на саммите G7 в Канаде, тем более на фоне разворачивающихся событий на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с aif.ru сказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что главе киевского режима, рассчитывавшего на саммите добиться ежегодного финансирования в размере 40 млрд долларов, не удалось добиться поддержки Запада. Также Зеленский собирался встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения военной помощи, однако американский лидер покинул саммит досрочно.

«Безусловно, сегодня вектор внимания спонсирующих киевский режим западных стран радикально сместился в зону реализуемой Израилем и поддерживаемой ими агрессии в отношении суверенного Ирана. В связи с этим Зеленский лишается привычных колоссальных заработков. Эти деньги уже сжигаются в новых до небес раздуваемых пожарах, охвативших Ближний Восток. Разворачивающийся новый конфликт вполне может перерасти в глобальный с угрозой применения тактических ядерных средств поражения», — сказал Шеремет.

«Поэтому публичные усилия и лихорадочные метания диктатора Зеленского между западными центрами влияния не будут услышаны и больше не принесут ему вожделенных кровавых дивидендов», — выразил уверенность парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с aif.ru констатировал, что положение Зеленского после провала на саммите G7 значительно ухудшилось. Также депутат считает, что глава киевского режима может пойти на провокации, чтобы Запад вновь на него обратил внимание.

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