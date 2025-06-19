Шеремет: Запад направит выделенные Киеву деньги на Ближний Восток

«Безусловно, сегодня вектор внимания спонсирующих киевский режим западных стран радикально сместился в зону реализуемой Израилем и поддерживаемой ими агрессии в отношении суверенного Ирана. В связи с этим Зеленский лишается привычных колоссальных заработков. Эти деньги уже сжигаются в новых до небес раздуваемых пожарах, охвативших Ближний Восток. Разворачивающийся новый конфликт вполне может перерасти в глобальный с угрозой применения тактических ядерных средств поражения», — сказал Шеремет.