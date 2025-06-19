Российский штурмовик рассказал, что мобилизованные украинцы не хотят воевать

«По допросам пленных, которых мы взяли. Все они военнослужащие, которые были приведены ТЦК за шею. Желание воевать у них приравнивается к нулю В основном, подготовка — ноль, желание воевать — ноль», — сказал боец.
По словам Лека, российские солдаты проходят серьёзное обучение на полигонах — от инженерного дела до навыков связи. Для большинства это кажется сложным, но для штурмовиков — обычная практика.
А ранее в Киеве мобилизованный мужчина пытался сбежать из транспортного средства ТЦК на ходу. Украинец в ходе побега упал на дорогу, получил травмы и погиб. Обстоятельства произошедшего изучают следственные и правоохранительные органы.