После провала на саммите G7 в Канаде Владимира Зеленского от полного разгрома может спасти только проведение выборов на Украине. Об этом в беседе с aif.ru сказал депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Ранее газета The Wall Street Journal написала, что главе киевского режима, рассчитывавшего на саммите выбить ежегодное финансирование в размере 40 млрд долларов, не удалось добиться поддержки Запада. Также Зеленский собирался встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения военной помощи, однако американский лидер покинул саммит досрочно.
«В данном случае, тем более на фоне разворачивающихся событий на Ближнем Востоке, от полного разгрома и безоговорочной капитуляции Зеленского может спасти только реализация ранее предложенного ему цивилизованного плана, заключающегося в проведении конституционных выборов на Украине», — сказал Шеремет.
Как пояснил парламентарий, через выборы глава киевского режима сможет юридически легализироваться и получить право подписи межгосударственных документов за переговорным столом по урегулированию спровоцированного Западом конфликта.
«Это, вне сомнения, станет хорошей возможностью для реализации мирных инициатив и выхода из тупиковой ситуации, для смены воинственной повестки в противостоянии между охваченной нацизмом Украиной и Россией», — констатировал Шеремет.
При этом, поделился депутат, сейчас Зеленский «продолжает играть для доверчивой Украины роль подкинутого в гнездо и вскормленного ею паразитирующего кукушонка, который лишь разрушает и убивает находящихся в гнезде ее птенцов».
«В складывающихся совершенно новых реалиях режиму Зеленского сложно избежать заслуженного и неотвратимого наказания за все предательства и убийства мирных граждан многократно преданной страны», — подытожил Шеремет.
Напомним, депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с aif.ru констатировал, что положение Зеленского после провала на саммите G7 значительно ухудшилось. Также депутат считает, что глава киевского режима может пойти на провокации, чтобы Запад вновь на него обратил внимание.