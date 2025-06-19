Путин об отказе ФРГ от газа из РФ: назло кондуктору куплю билет и не поеду

Он иронично сравнил действия Берлина с абсурдной ситуацией, когда человек покупает билет, но отказывается ехать, лишь бы досадить кондуктору. Президент отметил, что подобный подход выглядит нелогичным, и предложил, что ФРГ следовало бы сосредоточиться на поддержке своего автопрома и росте уровня доходов населения.