Во время беседы с представителями ведущих международных информационных агентств российский лидер Владимир Путин высказался по поводу отказа Германии от российских энергоносителей, выразив недоумение по поводу такого решения.
По его мнению, это негативно отразилось на экономике страны, которая, являясь крупнейшей в ЕС, оказалась на грани рецессии.
Он иронично сравнил действия Берлина с абсурдной ситуацией, когда человек покупает билет, но отказывается ехать, лишь бы досадить кондуктору. Президент отметил, что подобный подход выглядит нелогичным, и предложил, что ФРГ следовало бы сосредоточиться на поддержке своего автопрома и росте уровня доходов населения.
Ранее стало известно, что к концу 2027 года Брюссель планирует полностью прекратить импорт российского газа в Европу.