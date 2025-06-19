Эксперт Никулин подверг сомнению версию о тайной ядерной программе Ирана

«Теоретически у Ирана может быть 15 ядерных боеголовок, но на практике никто этого не доказал. Иран не проводил ядерных испытаний, которые могли бы быть зафиксированы МАГАТЭ или спутниковыми разведками других стран. Поэтому все, что говорит Израиль — голословные утверждения. Причем без каких-либо ссылок: если раньше хотя бы ссылались на перебежчиков, как в случае с Ираком, то сейчас и этого нет», — заявил Никулин.