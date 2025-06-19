Эксперт Никулин подверг сомнению версию о тайной ядерной программе Ирана

В эпоху открытых источников и цифрового контроля тайная разработка ядерного оружия практически невозможна. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«Советский Союз пытался скрывать свои программы, но даже тогда это не удавалось. Сейчас, в условиях TikTok, социальных сетей и спутникового наблюдения, подобное вообще трудноосуществимо», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что до сих пор не представлено ни одного достоверного доказательства того, что Иран обладает ядерным оружием. По его словам, страна не проводила испытаний, которые можно было бы зафиксировать разведслужбами или МАГАТЭ.
«Теоретически у Ирана может быть 15 ядерных боеголовок, но на практике никто этого не доказал. Иран не проводил ядерных испытаний, которые могли бы быть зафиксированы МАГАТЭ или спутниковыми разведками других стран. Поэтому все, что говорит Израиль — голословные утверждения. Причем без каких-либо ссылок: если раньше хотя бы ссылались на перебежчиков, как в случае с Ираком, то сейчас и этого нет», — заявил Никулин.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, заявив о наличии у Тегерана тайной военно-ядерной программы. Под удар попали иранские атомные объекты, военные аэродромы, средства ПВО, ракетные установки, а также представители военного командования и ведущие специалисты-ядерщики.
Иран отрицает наличие военной составляющей в своей ядерной программе. Как сообщал сообщал телеканал CNN, американское разведывательное сообщество также не подтвердило стремление Ирана к созданию ядерного оружия, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и израильского руководства.
В ответ на атаки Израиля Тегеран наносит ракетные удары и запускает ударные беспилотники, заявляя, что целью являются исключительно военные объекты.
Израильское руководство заявляет, что операция будет продолжаться до полного уничтожения ядерной программы Ирана. В свою очередь, Тегеран пообещал наносить удары до тех пор, пока не прекратятся израильские бомбардировки.