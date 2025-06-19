Путин рассказал о предложении Ирану поработать в области систем ПВО

Москва ранее предлагала Тегерану сотрудничество в сфере противовоздушной обороны, однако иранская сторона не выразила значительной заинтересованности. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств.
«Вы знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям проработать в области системы ПВО. Большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все», — сообщил российский лидер.
Глава государства подчеркнул, что в действующем договоре о стратегическом партнерстве между двумя странами отсутствуют положения, касающиеся военно-технического взаимодействия. Кроме того, по словам Путина, Иран не обращался с соответствующими запросами, поскольку на данный момент тема не является предметом активного обсуждения.
Прежде Путин решительно осудил саму возможность обсуждения ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, назвав подобные рассуждения абсолютно недопустимыми. Российский лидер подчеркнул, что такие заявления выходят за рамки цивилизованного диалога.
Кроме того президент сообщил о выдвижении им конструктивного предложения по урегулированию иранского вопроса, подчеркнув, что окончательное решение остается за властями Ирана и Израиля. Путин особо подчеркнул, что Россия ничего никому не навязывает, а просто говорит о том, как видит возможный выход из ситуации.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль не видит какого-либо желания Израиля обращаться к посредникам в урегулировании конфликта с Ираном и вообще не старается «выйти на мирный трек».
Напомним, что Израиль начал операцию «Восходящий лев», в рамках которой авиация нанесла удары по стратегическим объектам Ирана. В ответ КСИР сообщил о проведении операции «Правдивое обещание 3» — ответных ударах по военным объектам Израиля и опубликовал официальное заявление, в котором подтвердил точное поражение израильских объектов.
Ранее KP.RU сообщил, что в армии Ирана анонсировали новые, куда более серьёзные и неожиданные ответные удары по Израилю. У Тегерана есть козыри, которые пока не были применены в конфликте с Иерусалимом.