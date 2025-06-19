Никулин: Израиль обвиняет Иран в ядерной программе, чтобы убрать конкурента

«Не знаю, какие доказательства есть у Израиля. Он говорит об иранской ядерной бомбе уже лет сорок. Примерно каждые два года Нетаньяху выходит с заявлением, что Тегеран вот-вот ее создаст. В начале 2000-х говорили, что у Ирана есть как минимум три боеголовки. Сейчас Израиль утверждает, что их уже пятнадцать. Где здесь правда — неясно. Если США нанесут удар по иранским ядерным объектам, Тегеран может быть вынужден применить это оружие, если оно действительно у него есть. Но, повторюсь, доказательств его наличия до сих пор нет. Израиль делает эти заявления без всяких доказательств, даже не утруждаются ссылками. Цель устранение конкурента, который способен нанести стратегическое поражение», — заявил он.