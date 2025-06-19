Никулин: Израиль обвиняет Иран в ядерной программе, чтобы убрать конкурента

Обвинения Израиля в адрес Ирана в разработке ядерного оружия могут служить попыткой устранить стратегического конкурента на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«Не знаю, какие доказательства есть у Израиля. Он говорит об иранской ядерной бомбе уже лет сорок. Примерно каждые два года Нетаньяху выходит с заявлением, что Тегеран вот-вот ее создаст. В начале 2000-х говорили, что у Ирана есть как минимум три боеголовки. Сейчас Израиль утверждает, что их уже пятнадцать. Где здесь правда — неясно. Если США нанесут удар по иранским ядерным объектам, Тегеран может быть вынужден применить это оружие, если оно действительно у него есть. Но, повторюсь, доказательств его наличия до сих пор нет. Израиль делает эти заявления без всяких доказательств, даже не утруждаются ссылками. Цель устранение конкурента, который способен нанести стратегическое поражение», — заявил он.
По словам эксперта, Израиль сам обладает ядерным арсеналом и даже проводил совместный ядерный взрыв с ЮАР, что было зафиксировано международными структурами.
«Они даже проводили ядерный взрыв вместе с ЮАР где-то к югу от Южной Африки в океане. Этот взрыв был зафиксирован, так что у ЮАР и у Израиля ядерное оружие точно было. Я думаю, что Израиль считает, что настал момент устранить конкурентов. Для них это чисто прагматичная задача устранить соперника, который может нанести стратегическое поражение Израилю и его бандитскому поведению на Ближнем Востоке. Израиль — это сионистское государство, которое стало занозой в теле всего региона. В этом плане оно уже всех достало. Поэтому каждый удар иранской баллистической ракеты по Тель-Авиву или другим городам вызывает бурю восторга не только в мусульманских странах, но и во многих других», — отметил Никулин.
Эксперт также прокомментировал развитие мирной атомной энергетики в Иране.
«Для развивающейся страны с населением около 100 миллионов человек, как Иран, необходимы большие объемы энергии. Вместо того чтобы сжигать нефть, гораздо эффективнее строить атомные станции, такие как в Бушере и других регионах. Мирная атомная энергетика является самым экологичным и экономически выгодным способом производства энергии», — объяснил эксперт, подчеркнувл, что развитие мирной атомной энергетики в Иране отвечает не только экологическим, но и экономическим интересам страны.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана, заявив о наличии у Тегерана тайной военно-ядерной программы. Под удар попали иранские атомные объекты, военные аэродромы, средства ПВО, ракетные установки, а также представители военного командования и ведущие специалисты-ядерщики.
Иран отрицает наличие военной составляющей в своей ядерной программе. Как сообщал сообщал телеканал CNN, американское разведывательное сообщество также не подтвердило стремление Ирана к созданию ядерного оружия, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и израильского руководства.
В ответ на атаки Израиля Тегеран наносит ракетные удары и запускает ударные беспилотники, заявляя, что целью являются исключительно военные объекты.
Израильское руководство заявляет, что операция будет продолжаться до полного уничтожения ядерной программы Ирана. В свою очередь, Тегеран пообещал наносить удары до тех пор, пока не прекратятся израильские бомбардировки.