Нетаньяху в бункере: Израиль и США ожидают удар возмездия от Ирана

В ночь на 13 июня израильские ВВС нанесли серию ударов по стратегическим объектам Ирана. Как заявили в израильском генштабе, операция направлена против «ядерной программы, достигшей критической стадии».
Иранские власти отвергают обвинения в создании ядерного оружия, называя атаки «актом агрессии». В ответ Тегеран начал ракетные обстрелы израильской территории с применением баллистических ракет и ударных БПЛА.
Иран также может нанести удары по военным базам США.
В случае вступления США в конфликт с Ираном на стороне Израиля, Тегеран может нанести удары по американским военным объектам, расположенным в странах Персидского залива. Об этом aif.ru сообщил специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
«Важно отметить, что у Ирана есть большой запас ракет, которые нельзя использовать против Израиля, потому что против него можно применять только ракеты средней дальности. А оперативно-тактические ракеты физически не долетают до израильской территории», — пояснил эксперт.
При этом эти ракеты подходят для ударов по американским военным объектам в Кувейте, Катаре (база Аль-Удейд), Бахрейне (штаб 5-го флота), Саудовской Аравии и ОАЭ, добавил Семенов.
Кроме того, Иран может атаковать американские военные корабли в Персидском заливе, используя противокорабельные ракеты, морские мины и подводные дроны.
Эксперт также напомнил о возможности ударов со стороны иранских прокси-групп в Ираке.
«В Ираке присутствуют местные иранские сторонники из группировок, которые входят в “Хашд аш-Шааби”. Хотя они формально являются частью сил безопасности Ирака, они могут действовать автономно и при необходимости наносить удары по американским базам», — объяснил собеседник.
Нетаньяху прячется в бункере после начала операции против Ирана.
Как рассказал Семенов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему укрывается в защищенном бункере из-за продолжающихся ракетных атак со стороны Ирана.
«Я думаю, он до сих пор скрывается в бункере, потому что ракеты продолжают падать на территорию Израиля. Это вполне ожидаемо», — отметил эксперт.
По его словам, из-за угрозы обстрелов политическая активность в стране заметно снизилась.
«Сейчас в Израиле политическая жизнь, можно сказать, в упадке. Приоритеты полностью сместились в сторону безопасности», — добавил Семенов.
«Доказательств разработки Ираном ядерного оружия нет».
На сегодняшний день отсутствуют подтвержденные данные о том, что Иран ведет работы по созданию военной ядерной программы. Об этом aif.ru рассказал заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, экономист Игбал Гулиев.
Он подчеркнул, что иранские ядерные объекты находятся под постоянным контролем международных структур.
«МАГАТЭ регулярно проводит инспекции и не зафиксировало признаков, которые бы однозначно указывали на разработку оружия массового поражения. Обогащение урана до оружейного уровня, наличие неучтенных объектов или отклонения от установленных процедур на сегодняшний день не выявлены в объемах, позволяющих говорить о создании ядерного арсенала», — пояснил эксперт.
Может ли Иран тайно вести разработку ядерного оружия.
По словам Никулина, разработка ядерного оружия в условиях современных технологий и открытых источников информации практически исключена.
«Советский Союз пытался что-то скрыть, но даже тогда это не удавалось. Сейчас же, в условиях TikTok, соцсетей и спутникового наблюдения, сделать это почти невозможно», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет достоверных доказательств того, что Иран обладает ядерным оружием. По его словам, страна не проводила испытаний, которые могли бы быть зафиксированы МАГАТЭ или разведслужбами других государств.
«Теоретически у Ирана может быть хоть 15 ядерных боеголовок, но на практике никто этого не доказал. Ни ядерных взрывов, ни спутниковых данных, ни результатов инспекций — ничего. Все заявления Израиля остаются бездоказательными. Если раньше хотя бы ссылались на каких-то перебежчиков, как это было в Ираке, то сейчас и этого нет», — подчеркнул Никулин.
Спорные обвинения приводят к войне.
Возможность удара Израиля по Ирану под предлогом ядерной угрозы нельзя полностью исключать, заявил Игбал Гулиев.
Он отметил, что история знает примеры, когда спорные обвинения становились поводом для начала военных действий.
«Такой сценарий, к сожалению, нельзя полностью исключить. В прошлом были случаи, когда разведывательные или политически мотивированные утверждения становились основанием для военных операций — достаточно вспомнить “пробирку с химоружием” в Ираке в 2003 году», — напомнил эксперт.
Гулиев также подчеркнул, что Иран способен дать асимметричный ответ в случае атаки.
«Сегодня ситуация гораздо сложнее: Иран обладает значительно большими возможностями для асимметричного ответа, чем Ирак. Вопрос иранской ядерной программы требует максимальной прозрачности и хладнокровного подхода. Политизация этой темы опасна как для региона, так и для всего мира. Вместо односторонних обвинений и угроз необходимо поддерживать дипломатические механизмы и усиливать международный контроль», — заключил экономист.
Зачем Израиль обвиняет Иран в создании ядерного оружия.
Оценка ядерной программы Ирана со стороны Израиля основывается не только на данных разведки, но и во многом определяется внутренними и внешнеполитическими факторами, отметил Игбал Гулиев.
«Позиция Израиля формируется не только на основе разведывательных данных, но и определяется историческим опытом и восприятием угроз. Для Израиля это одновременно часть оборонительной стратегии и инструмент политической мобилизации как внутри страны, так и на международной арене», — пояснил эксперт.
Гулиев отметил, что обвинения в адрес Ирана в разработке ядерного оружия могут быть связаны с желанием Израиля сохранить региональное превосходство.
«Этот вопрос вызывает споры уже несколько десятилетий. Израиль официально придерживается политики ядерной неопределенности и не подтверждает, но и не отрицает наличие оружия. Обвинения в адрес Ирана можно рассматривать как попытку предотвратить возникновение регионального ядерного паритета, который мог бы подорвать превосходство Израиля. В этом контексте такие обвинения действительно могут носить проекционный характер», — отметил Гулиев.
С этим мнением согласен бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Он считает, что обвинения Израиля в адрес Ирана часто служат попыткой устранить стратегического конкурента на Ближнем Востоке.
«Израиль говорит об иранской ядерной бомбе уже около сорока лет. При этом не приводит убедительных доказательств. Примерно каждые два года появляются заявления о скором создании Ираном оружия, но правда так и не подтверждена. Если США нанесут удар по иранским ядерным объектам, Тегеран может применить это оружие, если оно у него есть. Но до сих пор нет ни одного достоверного доказательства», — подчеркнул Никулин.
По его словам, Израиль сам обладает ядерным арсеналом и даже совместно с ЮАР проводил ядерный взрыв, зафиксированный международными структурами.
«Израиль считает, что настал момент устранить конкурентов. Это прагматичная задача, просто убрать соперника, который может нанести стратегическое поражение. Израиль — сионистское государство, которое стало занозой в регионе. Поэтому каждый удар иранской ракеты по Тель-Авиву вызывает восторг не только в мусульманских странах, но и в других», — заключил эксперт.