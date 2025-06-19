Крах Зеленского: эксперты сказали, как война Ирана и Израиля добьет Украину

«Положение Зеленского очень сильно ухудшилось. Ведь понятно, что многие средства ПВО, предназначавшиеся для Украины, уйдут теперь на защиту Израиля, потому что их “Железный купол” оказался несовершенным. Иранцы запускают старые ракеты, “Купол” сбивает их, а за ними летит “гиперзвук”… Естественно, Трамп дал указание вооруженным силам направлять средства ПВО не Киеву, а на Ближний Восток. Для наших же ребят это нормально: станет больше возможностей попасть по целям противника», — сказал Колесник.