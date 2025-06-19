Крах Зеленского: эксперты сказали, как война Ирана и Израиля добьет Украину

Эксперты рассказали aif.ru, что ждет Владимира Зеленского на фоне разворачивающегося конфликта на Ближнем Востоке и после провала на саммите G7 в Канаде, где ему не удалось заручиться поддержкой Запада.
Напомним, глава киевского режима на саммите рассчитывал добиться от партнеров ежегодного финансирования в размере 40 млрд долларов. Также он собирался встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения военной помощи, однако американский лидер покинул мероприятие досрочно.
Оружие Киева отправят на Ближний Восток.
Как отметил депутат Госдумы Андрей Колесник, положение Зеленского в связи с последними событиями на международной арене значительно пошатнулось.
«Положение Зеленского очень сильно ухудшилось. Ведь понятно, что многие средства ПВО, предназначавшиеся для Украины, уйдут теперь на защиту Израиля, потому что их “Железный купол” оказался несовершенным. Иранцы запускают старые ракеты, “Купол” сбивает их, а за ними летит “гиперзвук”… Естественно, Трамп дал указание вооруженным силам направлять средства ПВО не Киеву, а на Ближний Восток. Для наших же ребят это нормально: станет больше возможностей попасть по целям противника», — сказал Колесник.
Зеленский пойдет на провокации.
Депутат добавил, что в такой ситуации Зеленский будет пытаться совершать провокации, чтобы вновь привлечь к себе внимание Запада.
«Может он это сделать, к примеру, атаковав на Курскую область. Но подобные действия приведут лишь к гибели людей со стороны Украины», — выразил уверенность Колесник.
Согласен с парламентарием и политолог Владимир Скачко.
«Конечно, Зеленский будет периодически напоминать о себе, подчеркивать свою нужность и создавать аргументацию для выделения ему оружия и денег. А напоминать о себе глава киевского режима может только с помощью провокаций», — отметил эксперт.
Запад не услышит Зеленского.
При этом депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с aif.ru выразил убежденность, что Запад на фоне новых событий на международной арене будет игнорировать главу киевского режима, какие бы он не устраивал разжигания и инсценировки.
«Безусловно, сегодня вектор внимания спонсирующих киевский режим западных стран радикально сместился в зону реализуемой Израилем и поддерживаемой ими агрессии в отношении суверенного Ирана. В связи с этим Зеленский, по сути, лишился привычных колоссальных заработков. Эти деньги уже сжигаются в новых до небес раздуваемых пожарах, охвативших Ближний Восток. Разворачивающийся новый конфликт вполне может перерасти в глобальный с угрозой применения тактических ядерных средств поражения», — сказал Шеремет.
«Поэтому публичные усилия и лихорадочные метания диктатора Зеленского между западными центрами влияния не будут услышаны и больше не принесут ему вожделенных кровавых дивидендов», — уверен парламентарий.
Зеленского спасти могут только выборы.
Шеремет также отметил, что от полного разгрома и безоговорочной капитуляции Зеленского в нынешней ситуации может спасти только проведение выборов.
«Сейчас главу киевского режима может спасти только реализация ранее предложенного ему цивилизованного плана, заключающегося в проведении конституционных выборов на Украине», — сказал Шеремет.
Как пояснил парламентарий, через выборы глава киевского режима сможет юридически легализироваться и получить право подписи межгосударственных документов за переговорным столом по урегулированию спровоцированного Западом конфликта.
«Это, вне сомнения, станет хорошей возможностью для реализации мирных инициатив и выхода из тупиковой ситуации, для смены воинственной повестки в противостоянии между охваченной нацизмом Украиной и Россией», — пояснил Шеремет.
При этом, добавил депутат, Зеленский на данный момент «продолжает играть для доверчивой Украины роль подкинутого в гнездо и вскормленного ею паразитирующего кукушонка, который лишь разрушает и убивает находящихся в гнезде ее птенцов».
«В складывающихся совершенно новых реалиях режиму Зеленского сложно избежать заслуженного и неотвратимого наказания за все предательства и убийства мирных граждан многократно преданной страны», — сказал Шеремет.
Депутат Колесник в свою очередь констатировал, что крах режима Зеленского уже наступил, а «сейчас пропасть расширяется».
«Поэтому у Зеленского конец один. Скоро он исчезнет… Судьбу нужно тоже заслужить. Она у него была в “95 квартале” — умереть хорошим комиком», — поделился Колесник.