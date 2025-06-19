Демешин назвал причины смены руководства в стройблоке Хабаровского края

«Нерешённые важнейшие вопросы отрасли касательно социальных строек, у нас очень много долгостроев, которые уже годами не сдаются. Несмотря на мои неоднократные указания, остались нерешёнными: дамба в Хабаровске, 4-й этап набережной, ремонт школы № 38 и детского сада № 134 в Комсомольске-на-Амуре, проваленная — по-другому не скажешь — программа строительства ФАПов. Остался нерешённым вопрос достройки проблемных объектов долевого строительства, в частности ЖК “Утёс”, — рассказал Демешин.