Демешин назвал причины смены руководства в стройблоке Хабаровского края

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что послужило причиной смены руководства в строительном блоке региона.
Находясь в должности главы региона, Демешин уже дважды сменил руководство в строительном блоке правительства Хабаровского края.
«Нерешённые важнейшие вопросы отрасли касательно социальных строек, у нас очень много долгостроев, которые уже годами не сдаются. Несмотря на мои неоднократные указания, остались нерешёнными: дамба в Хабаровске, 4-й этап набережной, ремонт школы № 38 и детского сада № 134 в Комсомольске-на-Амуре, проваленная — по-другому не скажешь — программа строительства ФАПов. Остался нерешённым вопрос достройки проблемных объектов долевого строительства, в частности ЖК “Утёс”, — рассказал Демешин.
Кроме того, он отметил, что остались не решены вопросы со сносом сгоревшего осенью 2024 года здания краевого музыкального театра, с ремонтом стрелкового тира в Хабаровске.
«Я принял решение о назначении новых руководителей в строительном блоке правительства Хабаровского края. Исполняющим обязанности профильного заместителя председателя правительства региона будет Алексей Колеватых, ранее работавший министром строительства Сахалинской области. Министром строительства — пока тоже в статусе и. о. — назначен Александр Мелихов, имеющий большой опыт на руководящих должностях в правительстве Оренбургской области и в коммерческом секторе, связанном со строительством», — разъяснил глава региона.
В начале ноября 2024 года глава региона сообщал, что Виктор Витиник был назначен новым заместителем председателя правительства, курирующим вопросы строительства, исполнять обязанности министра строительства стала Анастасия Зотеева. В мае они были уволены в связи с несоответствием занимаемой должности и нарушением условий контракта.
«В правительстве должны и будут работать профессионалы, для которых успех дела — в созидании, в реализации наглядного улучшения дел в регионе», — заключил Демешин.
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