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Что ждёт Украину, если не будут достигнуты договорённости: Путин предрёк Киеву изменение ситуации

Путин предупредил о будущем ухудшении положения Киева.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин предупредил, что положение Украины может существенно измениться, если Киев не будет договариваться. Во время встречи с руководителями международных информагентств российский лидер напомнил, что предложенные для украинской стороны в 2022 году в Стамбуле условия были значительно выгоднее.

«Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году — они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась, сейчас они такие, какие есть. Не будут договариваться — ситуация может быть еще изменится в худшую для них сторону», — уточнил президент.

Глава государства призвал Украину поспешить достичь договоренностей с Россией, пока ситуация для Киева не стала еще хуже.

«Не надо тянуть, надо садиться и договариваться», — заключил Путин.

2 июня в Стамбуле завершился второй раунд прямых мирных переговоров между Россией и Украиной. Почти все мировые СМИ перед началом сошлись во мнениях — это будет невероятно тяжелая встреча. Особенно на фоне террористических атак на Россию 1 июля: удара по аэродромам, подрыва железнодорожных путей.

Затем возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной Владимир Мединский подчеркнул, что меморандум РФ по урегулированию на Украине — это «совсем не ультиматум». Он назвал его комплексным предложением, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня в зоне конфликта.

В российском документе содержатся три основных раздела: принципы окончательного урегулирования, условия прекращения огня и поэтапный план действий с указанием сроков. Россия требует закрепления нейтрального статуса Украины с запретом на военную деятельность иностранных государств. Предусматривается безъядерный статус Украины и ограничение численности ее вооруженных сил. Москва настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских территорий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что возможные компромиссы со стороны России по пунктам меморандума являются темой для переговоров, которые не могут быть публичными.

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