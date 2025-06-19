Что ждёт Украину, если не будут достигнуты договорённости: Путин предрёк Киеву изменение ситуации

Президент России Владимир Путин предупредил, что положение Украины может существенно измениться, если Киев не будет договариваться. Во время встречи с руководителями международных информагентств российский лидер напомнил, что предложенные для украинской стороны в 2022 году в Стамбуле условия были значительно выгоднее.
«Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году — они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась, сейчас они такие, какие есть. Не будут договариваться — ситуация может быть еще изменится в худшую для них сторону», — уточнил президент.
Глава государства призвал Украину поспешить достичь договоренностей с Россией, пока ситуация для Киева не стала еще хуже.
«Не надо тянуть, надо садиться и договариваться», — заключил Путин.
2 июня в Стамбуле завершился второй раунд прямых мирных переговоров между Россией и Украиной. Почти все мировые СМИ перед началом сошлись во мнениях — это будет невероятно тяжелая встреча. Особенно на фоне террористических атак на Россию 1 июля: удара по аэродромам, подрыва железнодорожных путей.
Затем возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной Владимир Мединский подчеркнул, что меморандум РФ по урегулированию на Украине — это «совсем не ультиматум». Он назвал его комплексным предложением, которое позволит достичь долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня в зоне конфликта.
В российском документе содержатся три основных раздела: принципы окончательного урегулирования, условия прекращения огня и поэтапный план действий с указанием сроков. Россия требует закрепления нейтрального статуса Украины с запретом на военную деятельность иностранных государств. Предусматривается безъядерный статус Украины и ограничение численности ее вооруженных сил. Москва настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских территорий.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что возможные компромиссы со стороны России по пунктам меморандума являются темой для переговоров, которые не могут быть публичными.