Что ждёт Украину, если не будут достигнуты договорённости: Путин предрёк Киеву изменение ситуации

«Мы же предлагали условия договоренностей в Стамбуле в 2022 году — они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась, сейчас они такие, какие есть. Не будут договариваться — ситуация может быть еще изменится в худшую для них сторону», — уточнил президент.