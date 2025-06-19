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В Минобороны сообщили о зачистке российскими военными опорного пункта ВСУ в ДНР

В Донецкой Народной Республике (ДНР) штурмовые группы российских десантников захватили и зачистили опорный пункт ВСУ в районе города Часова Яра.

В Донецкой Народной Республике (ДНР) штурмовые группы российских десантников захватили и зачистили опорный пункт ВСУ в районе города Часова Яра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Штурмовые группы 299-го Ивановского парашютно-десантного полка гвардейского соединения ВДВ в ходе одного из боев в районе Часова Яра в ДНР заняли опорный пункт ВСУ и произвели его зачистку, уничтожив пулеметный расчет и более 20 боевиков киевского режима», — рассказали в министерстве.

В Минобороны уточнили, что во время одного из боев близ Часова Яра штурмовики, несмотря на вражеские дроны и артиллерию, вплотную подобрались к оборонительным рубежам противника. Затем они забросали блиндажи и ходы сообщений ручными осколочными грантами, вынудив украинских солдат сложить оружие и сдаться.

Не получив ответа, российские бойцы гранатами и огнем из стрелкового оружия зачистили все подземные коммуникации опорника, уничтожив пулеметный расчет и более 20 боевиков ВСУ.

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