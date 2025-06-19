В Минобороны сообщили о зачистке российскими военными опорного пункта ВСУ в ДНР

В Минобороны уточнили, что во время одного из боев близ Часова Яра штурмовики, несмотря на вражеские дроны и артиллерию, вплотную подобрались к оборонительным рубежам противника. Затем они забросали блиндажи и ходы сообщений ручными осколочными грантами, вынудив украинских солдат сложить оружие и сдаться.