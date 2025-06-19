Готовят авиацию: эксперт сказал, будут ли США и Иран бомбить друг друга

Соединенные Штаты в ближайшие сутки могут решить, ввязываться ли напрямую в конфликт с Ираном, утверждают американские СМИ. Вероятность положительного решения достаточно высока, считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. В разговоре с aif.ru он подробно объяснил, в каком случае Вашингтон станет участником конфликта и чего ожидать от США в таком случае.
Причины вмешаться в конфликт Израиля и Ирана.
США вмешаются в конфликт между Израилем и Ираном по двум причинам, отметил Блохин.
Первая причина — если возникнет угроза существования Израиля и государство попросит о помощи.
«Во-вторых, если Иран атакует американские базы на Ближнем Востоке, то это вообще станет официальным поводом к войне», — пояснил эксперт.
Трамп признан самым произраильским президентом, его точка зрения по Ирану практически идентична с израильской, добавил Блохин.
США хотят сменить режим в Иране.
Вашингтон в случае прямого вмешательства в конфликт захочет не просто остановить иранскую ядерную программу, а сменить режим, убежден Блохин.
«США хотят, скорее всего, не просто остановить иранскую ядерную программу. Их главная цель — сменить режим в Иране и установить проамериканское марионеточное правительство. Нетаньяху сейчас делает все возможное, чтобы это произошло при Трампе», — сказал он.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в свою очередь пригрозил нанести США невосполнимый урон в случае военного вмешательства.
Отправят ли США войска в Иран и что будет с Украиной.
США не станут отправлять войска в Иран, как делали это при вторжении в Ирак в 2003 году или в Афганистан в 2001-м, убежден Блохин.
«Это будет бесконтактная война, с использованием авиации, флота, “Томагавков”, чтобы не отправлять войска, а бесконтактно уничтожать», — отметил политолог.
В подтверждение его слов телеканал Fox News сообщил, что США перебрасывают военные ресурсы, в том числе корабли, на Ближний Восток на фоне атак Израиля на иранские объекты и ответных ударов Ирана.
Также Блохин добавил, что США выйдут из конфликта на Украине в случае, если вмешаются в ситуацию на Ближнем Востоке.
«Нетаньяху заявил, что операцию против Ирана готовили полгода. Эти полгода, скорее всего, действия Трампа и Нетаньяху были синхронизированы. Выход Трампа из Украины был обусловлен как раз тем, что приоритет надо давать Ирану и Израилю, а не Украине. Поэтому чем грозит Украине (вмешательство Вашингтона в конфликт Ирана и Израиля — ред.)? Выходом США из Украины», — резюмировал Блохин.