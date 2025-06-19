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«Уже на пятый день»: Сенат узнал шокирующие детали о ментальном здоровье Байдена

В Сенате Соединенных Штатов прошло первое профильное заседание по вопросу когнитивных способностей бывшего Президента страны Джо Байдена.

В Сенате Соединенных Штатов прошло первое профильное заседание по вопросу когнитивных способностей бывшего Президента страны Джо Байдена. Подробности приводят РИА Новости.

«…Согласно исследованиям проекта, Администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций», — заявил в ходе заседания эксперт по вопросам права и технологической политики Теодор Уолд.

Как указали на РИА Новости, данная технология применялась приближенными экс-главы Овального кабинета, в том числе и для помилования отбывающих тюремное наказание.

Стоит отметить, что начавшиеся слушания стали далеко не единственной проблемой ушедшего на пенсию Джо Байдена. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале подробно разобрала, какие «секреты» пожилого политика разоблачила его бывшая пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, которая отказалась от членства в Демократической партии США.

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