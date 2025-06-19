«Уже на пятый день»: Сенат узнал шокирующие детали о ментальном здоровье Байдена

«…Согласно исследованиям проекта, Администрация Байдена впервые прибегла к использованию автоподписи уже на пятый день его пребывания у власти — для подписания одной из президентских прокламаций», — заявил в ходе заседания эксперт по вопросам права и технологической политики Теодор Уолд.