Иран может подвергнуться военному удару со стороны США в ближайшее время

Собеседники издания связывают усиление таких настроений с изменениями в позиции американского лидера Дональда Трампа. Республиканец, по их словам, стал более восприимчив к аргументам сторонников жёстких мер в отношении Ирана после встреч и консультаций с союзниками. В частности, отмечается роль сенатора Линдси Грэма*, который активно убеждает хозяина Белого дома рассмотреть военный сценарий. Как утверждается, президент США неоднократно связывался с ним для обсуждения этого вопроса.