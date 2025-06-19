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Шор: Санду является наемным политическим террористом

Майя Санду является наемным политическим террористом, а помогают ей западные посольства, отметил Шор.

Источник: Аргументы и факты

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума резко высказался в адрес действующего президента Молдавии Майи Санду, назвав её ставленницей внешних сил и выразив уверенность в том, что её действия направлены на подрыв национальных интересов.

По мнению Шора, нынешнее руководство страны действует под влиянием западных посольств, которые, как он утверждает, фактически поддерживают нарушение демократических принципов.

Он также подчеркнул, что, вопреки официальной риторике о европейском курсе, значительная часть граждан Молдавии выступает за укрепление связей с Россией, опираясь на общее историческое прошлое и надежду на общее будущее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова экс-посла Молдавии в РФ, политолога Анатолия Цэрану о том, что русскоязычные молдаване реже демонстрируют критическое мышление, являются еще одним уродливым примером неонацизма в Европе.

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