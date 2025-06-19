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Кандидатов будет предлагать губернатор: в Челябинске изменят правила выбора мэра

В Челябинске может измениться порядок выборов мэра.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске собираются установить новые правила для назначения главы города. Законопроект об этом уже обсудили члены комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению в региональном Заксобрании.

Если проект закона примут, выбирать мэра будут депутаты Городской думы из числа кандидатов, предложенных губернатором.

В последние десять лет главу города также выбирали депутаты, но из числа претендентов, которые сами подали заявки и были отобраны конкурсной комиссией.

— Также устанавливаются требования к уровню образования и профессиональным навыкам, учитываемым в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, — сообщили в пресс-службе ЗСО.

Еще одно новшество, предусмотренное законопроектом, — удаленная работа депутатов Городской думы и районных собраний. В документе прописан порядок дистанционного участия в заседаниях представительных органов.