Названы страны, где военные базы США находятся в зоне поражения иранских ракет

Военные базы США сразу в десяти странах Ближнего Востока находятся в зоне поражения иранских ракет. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Так, иранские ракеты могут поразить американские военные базы в Бахрейне, Ираке, Катаре, Иордании, ОАЭ, Омане, Сирии, Кувейте, Саудовской Аравии и даже в Турции.
Ранее появилась информация, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. По данным агентства Bloomberg, удар могут нанести уже в выходные.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил планы атаки Вашингтона на Тегеран, но еще не отдал приказ.
В то же время в Иране заявили, что страна готова к атакам. Как рассказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи, армия Ирана будет защищать страну «гордо и храбро».